Buôn thịt lãi đậm, ông lớn Bắc Ninh chia nhau hơn 200 tỷ đồng

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp chăn nuôi và chế biến thịt lợn trong vài năm qua được xem là một tín hiệu tốt cho cộng đồng doanh nghiệp Việt, cạnh tranh mạnh mẽ với các tỷ phú trong khu vực ngay tại thị trường nội địa, ở những lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp.

Chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 14/9

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng giá nhẹ. Nhóm blue-chips phân hóa. Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng trở lại. Nhóm cổ phiếu họ “Vin” tiếp tục hồi phục sau nhiều phiên giảm điểm.

Theo BSC, trong phiên trươc,s thị trường mở cửa và duy trì sắc xanh trong phiên sáng nhưng đảo chiều và điều chỉnh trong phiên chiều. Dòng tiền đầu tư co cụm vào một số ngành nhất định khi chỉ có 7/19 nhóm ngành tăng điểm so với phiên trước với mũi nhọn tăng trưởng đến từ các ngành bán lẻ, truyền thông và du lịch giải trí (hàng không). Độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái tiêu cực với thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước cho thấy tâm lý cẩn trọng. Trong khi đó, khối ngoại bán ròng tại sàn HSX và mua ròng tại sàn HNX. Thị trường vẫn đang vận động trong trạng thái giằng co trước ngưỡng 1.350 điểm. Các nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng và chờ đợi xu hướng mới của thị trường.

Chốt phiên chiều 13/9, chỉ số VN-Index giảm 3,88 điểm xuống 1.341,43 điểm. HNX-Index giảm 0,99 điểm xuống 349,05 điểm. Upcom-Index giảm 0,14 điểm xuống 95,26 điểm. Thanh khoản đạt 28,5 nghìn tỷ đồng trên cả 3 sàn. Riêng sàn HOSE đạt hơn 23,1 nghìn tỷ đồng.

V. Hà