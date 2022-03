Buôn sắt thép thắng lớn nhưng DN này lại vẫn lỗ đậm, giải thể, dính đại án

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021, lần đầu tiên cán mốc lợi nhuận ròng đạt mức 34.520 tỷ đồng. Cụ thể, quý 4 năm 2021, Hòa Phát đạt doanh thu hơn 45.000 tỷ đồng, tăng 73% và lợi nhuận sau thuế đạt 7.400 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2021, doanh thu đạt 150.800 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế vượt 92% so với kế hoạch cả năm, tăng 1,56 lần so với năm trước.

Trong báo cáo của tập đoàn Hoa Sen (HSG), doanh thu quý 1 niên độ tài chính 2021-2022 đạt 16.934 tỷ đồng, tăng 86% so với 9.099 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 11,5% so với 572 tỷ đồng niên độ 2020-2021. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 17%, doanh thu xuất khẩu đạt 28.329 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước.