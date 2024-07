Buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, 24 bị cáo hầu tòa

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày, do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm Chủ tọa.

Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Trong đó, một đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỷ đồng, trong thời gian từ 3/8 - 28/9/2022.

Sau khi mua 4.830 kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho bị can Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, bị can Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg, 36 khách hàng khác 1.828 kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ.