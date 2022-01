Buôn bán động vật hoang dã cần được xem là tội phạm nghiêm trọng nhất

7 phút trước Môi trường

Bất chấp tác động to lớn của buôn lậu động vật hoang dã, các so sánh về lợi nhuận, chi phí và mức độ nghiêm trọng luôn xếp loại tội phạm này thấp hơn so với tội phạm buôn người, buôn ma túy và buôn vũ khí.