Bưởi Soi Hà giá 2.000 đồng/quả bán la liệt chợ, rẻ hơn cả hàng Trung Quốc

Những quả bưởi Soi Hà đặc sản với vỏ vàng bóng, tép căng mọng đang được bán la liệt chợ với giá chỉ 2.000 đồng/quả, thậm chí nếu mua cả bao giá còn rẻ hơn. Mức giá này của bưởi Soi Hà còn rẻ hơn cả bưởi Trung Quốc bán tại chợ Việt. “Bưởi Soi Hà là giống bưởi nổi tiếng của vùng đất Tuyên Quang, đặc biệt là ở xã Soi Hà, huyện Yên Sơn của tỉnh này. Bưởi có vỏ mỏng màu vàng nhạt khi chín, bên trong phần tép căng mọng nước, hương vị ngọt thanh và thơm mát”. Đó là lời giới thiệu quen thuộc trên trang facebook của chị Nguyễn Thị Thanh ở Cầu Giấy (Hà Nội) về trái bưởi Soi Hà mà mình đang bán. Kèm theo lời rao bán đó, chị cho biết giá mỗi quả bưởi đặc sản này chỉ 2.000 đồng, 1 bao 50-70 quả giá 150.000 đồng. “Mức giá này tôi bán cả tháng nay rồi. Khách toàn mua một lần nửa bao hoặc cả bao về ăn dần vì giá siêu rẻ, trong khi bưởi để càng héo vỏ ăn sẽ càng ngon và ngọt hơn”, chị nói. Do đó, ngày nào chị Thanh cũng bán hết hàng trăm bao bưởi Soi Hà loại này. Đặc sản bưởi Soi Hà được rao bán la liệt chợ với giá rẻ. Ảnh: NVCC Tuy nhiên, chị Thanh cũng thừa nhận, giá 2.000 đồng là bưởi nhỏ, lúc nào cũng có sẵn tại kho với số lượng lớn. Còn với hàng tuyển loại siêu Vip, trọng lượng từ 0,8-1,2kg/quả chị đang bán giá 12.000 đồng/quả, mua cả bao 350.000 đồng/35 quả - hàng bao ăn đến từng quả. “Bưởi Soi Hà Vip rất hiếm, không phải hôm nào cũng có. Ví như một tuần nay, cửa hàng mới về được một chuyến, số lượng chưa đến 50 bao”, chị chia sẻ. Khoảng hơn 1 tháng nay, bưởi Soi Hà được bán la liệt khắp các chợ, cửa hàng. Trên các chợ online, chỉ cần gõ từ khoá “bưởi Soi Hà”, ngay lập tức cho ra hàng loạt kết quả các đầu mối rao bán loại bưởi này với giá chỉ 1.000-2.000 đồng/quả. Mức giá này siêu rẻ so với giá của các loại bưởi có bán trên thị trường hiện nay, thậm chí còn rẻ bằng 1/20 giá bưởi Trung Quốc bán tại chợ Việt. Chị Lê Thị Minh Phượng - đầu mối bán trái cây ở Hà Đông (Hà Nội) - rao bán lô bưởi Soi Hà vừa mới cập bến cửa hàng: “Bưởi cuối vụ già quả, vị ngọt đậm hơn nên giá cũng tăng”. Dù vậy, 1 bao bưởi Soi Hà 60-70 quả giá cửa hàng chị đang bán cũng chỉ 150.000 đồng/bao (khoảng 2.100-2.500 đồng/quả), nếu mua lẻ từng quả có giá 3.000 đồng/quả. Lô bưởi lần này chị về tròn 100 bao, trong đó có hơn 30 bao đã được khách đặt. Số còn lại, chị dự kiến chỉ bán trong ngày mai là hết. Nhiều đầu mối bán bưởi đặc sản này với giá chỉ 2.000 đồng/quả. Ảnh: NVCC Khi chia sẻ về giá bưởi Soi Hà với VietNamNet, chị Hoàng Thị Nga - đầu mối bỏ sỉ trái cây ở Vĩnh Phúc - nói: “Giá còn rẻ hơn rau”. Theo chị, ra chợ cầm 1.000-2.000 đồng rất khó để mua được 1 mớ rau, nhưng bưởi Soi Hà giá bỏ sỉ cho các mối buôn chỉ từ 1.000 đồng/quả. Mỗi lần chị về cả nghìn bao, đủ các size quả nên giá mỗi loại cũng khác nhau. Rẻ nhất là hàng size bi chỉ 1.000 đồng/quả, size nhỡ giá 2.000 đồng/quả, size to có giá 5.000 đồng/quả. Giá này áp dụng cho khách sỉ lấy từ 5 bao trở lên, chị Nga cho hay. Chị Vũ Thuý Quỳnh - đầu mối bỏ sỉ trái cây ở Hoàng Mai (Hà Nội) - cũng cho biết, chị đang bán lẻ giá bưởi Soi Hà rẻ như bán buôn. Theo đó, loại bưởi quả nhỏ giá chỉ 2.000 đồng/quả; bưởi Vip giá 8.000 đồng/quả, lấy cả bao 40 quả giá chỉ 270.000 đồng. “Mấy hôm nay vào cuối vụ nên giá nhích nhẹ. Giữa vụ hàng dội chợ giá rẻ hơn bây giờ”, chị nói. Cũng bởi hàng giá siêu rẻ nên khách lẻ toàn “ôm” cả bao, lượng bưởi Soi Hà chị xuất buôn và bán lẻ lên tới vài trăm bao mỗi ngày. Theo chị Lê Minh Phượng và nhiều đầu mối buôn bán khác, vài năm gần đây, người dân mở rộng diện tích trồng bưởi Soi Hà. Giống bưởi này lại rất sai quả, vào vụ thu hoạch chủ yếu tiêu thụ tại thị trường nội địa. Thế nên, khi nguồn cung dồi dào giá bưởi cũng ngày càng rẻ hơn. Do giá rẻ, bưởi lại là loại quả để được thời gian dài nên mọi người thường mua vài chục quả mỗi lần. Bởi, bưởi không chỉ bóc múi ăn trực tiếp, nhiều người còn mua về ép nước uống.