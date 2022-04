Buổi sáng nóng bỏng, giá vàng tăng vượt 70 triệu/lượng

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vào lúc 10h35' được giao dịch ở mức 69,55 - 70,10 đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng và 350.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên cuối tuần qua.

Như vậy, giá vàng 9999 của SJC hiện đã tăng 350 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng vào sáng sớm nay tăng khá mạnh. Lúc 9h12' hôm nay (ngày 18/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.985,6 USD/ounce, tăng 11,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.989,4 USD/ounce, tăng 14,5 USD/ounce so với đêm qua.

Tuy nhiên, đến gần trưa, đà tăng của giá vàng thế giới dường như đã chững lại. Tới 10h46' hôm nay (ngày 18/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.984,6 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1987,7 USD/ounce.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng tăng cao trong bối cảnh giá USD liên tiếp mạnh lên. Bên cạnh đó, việc lạm phát gia tăng và chiến sự ở Ukraine không "hạ nhiệt" cũng hỗ trợ cho giá vàng.

Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, giá vàng trong nước hiện đang đắt hơn giá vàng thế giới gần 15 triệu đồng/lượng.

Anh Tuấn