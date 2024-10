Buổi đối thoại đặc biệt của Giám đốc Công an Phú Thọ 'hút view'

Buổi đối thoại của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ với thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Việt Trì, được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đã thu hút số người xem khá lớn. Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, buổi đối thoại của , Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, với thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Việt Trì diễn ra trong 2 giờ đồng hồ (tối 14/10), được phát trực tiếp trên các nền tảng số Facebook, YouTube của Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ, fanpage Công an tỉnh Phú Thọ, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong đó, fanpage của Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ ghi nhận tổng số gần 73.000 lượt xem, có thời điểm lên tới 1.500 người cùng theo dõi; gần 2.000 lượt like, trên 900 lượt chia sẻ và gần 700 lượt bình luận. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Trần Hải). "Các ý kiến bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao giải pháp tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh, thiếu niên thông qua hình thức đối thoại, lắng nghe nhân dân", Công an tỉnh Phú Thọ cho hay. Hội nghị do lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chủ trì, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật sẽ được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh Phú Thọ. "Đây là động thái mạnh tay, răn đe được kỳ vọng sẽ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Phú Thọ", Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh. Như Dân trí thông tin, tối 14/10, tại UBND phường Nông Trang (TP Việt Trì), Đại tá Nguyễn Minh Tuấn chủ trì buổi đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Việt Trì. 9 tháng đầu năm, Công an TP Việt Trì đã khởi tố 24 vụ/58 bị can là thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, xử lý hành chính 18 vụ/71 đối tượng. Trong đó, 4 vụ do thanh, thiếu niên tụ tập thành các nhóm, điều khiển xe máy, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp trao đổi với thanh niên vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Việt Trì (Ảnh: Trần Hải). Các thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật đã được trình bày trực tiếp với Giám đốc Công an Phú Thọ về hoàn cảnh vi phạm, tâm lý lứa tuổi, nguyên nhân phát sinh vi phạm. Các em cũng bày tỏ sự hối hận, ăn năn sau khi bị cơ quan chức năng xử lý, bắt tạm giam. Phụ huynh, người giám hộ cho các thanh, thiếu niên trên cũng có cơ hội lên tiếng, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục con em mình. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn đánh giá tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật đang trở thành vấn đề nhức nhối không chỉ ở địa bàn TP Việt Trì. Hội nghị này sẽ trở thành diễn đàn cần thiết để nhìn nhận, phân tích thực trạng, đánh giá nguyên nhân để tìm ra những giải pháp thiết thực, sát với thực tế. Ông Tuấn nêu rõ những hành vi vi phạm pháp luật không thể che giấu. Từ các kênh thông tin, nhân dân phản ánh đến lực lượng chức năng và công tác nắm tình hình, cơ quan công an sẽ xác minh, điều tra, xử lý triệt để, không bỏ lọt tội phạm. Người đứng đầu Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục, kiểm tra các mối quan hệ, tuyệt đối không giao xe máy cho con em mình khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường phối hợp tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giáo dục lối sống lành mạnh, có ích cho các thanh, thiếu niên.