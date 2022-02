Ngoài ra, cuốn sách này cũng đã lập tức để lại ấn tượng trong lòng độc giả và giới chuyên môn ngay từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 2016. “Bước vào cửa hiệu nhiệm màu” cũng được tạp chí The New York Times bình chọn là cuốn bán chạy nhất, được Goodreads Choice Awards đề cử hạng mục Best Science & Technology (cuốn sách hay nhất thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ).

“Bước vào cửa hiệu nhiệm màu” là lời giải đáp khoa học về những bí ẩn của não bộ trong sự liên kết chặt chẽ với trái tim, tìm đến cội nguồn của hạnh phúc với ý nghĩa bản chất nhất của từ này.