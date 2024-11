Bước tiến mới trong kết nối tri thức khu vực ASEAN

Sau thành công của sự kiện One Global Vietnam-La Francophonie 2024 tại Pháp,Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tri thức qua sự kiện One Global Vietnam – ASEAN 2024 tại Malaysia từ 23-24/11 vừa qua. Sự kiện được tổ chức nhân dịp chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tại quốc gia này với trọng tâm về cơ chế hợp tác ASEAN, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân Việt từ 9/10 quốc gia ASEAN, cùng đại diện từ Pháp, Áo, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Các đại biểu cùng thảo luận tại sự kiện. (Nguồn: AVSE Global) Tin liên quan Việt Nam tham dự Hội chợ Sách thiếu nhi quốc tế Busan lần đầu tiên Từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn Sự kiện tập trung thảo luận các chủ đề trọng yếu như kinh tế, công nghệ, văn hóa và an ninh, nhằm định hình vị thế của Việt Nam trong khu vực. TS. Đinh Thanh Hương, Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án của AVSE Global, nhấn mạnh về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong việc xây dựng nền khoa học, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển vượt trội của các quốc gia, đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng nghìn chuyên gia, trí thức Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cả ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… luôn hướng về Việt Nam và mong muốn đóng góp vào tiến trình phát triển của Việt Nam. Bà cũng đề xuất các sáng kiến như VietSearch – một nền tảng công nghệ hiện đại kết nối cộng đồng tri thức toàn cầu, cùng các chương trình tiêu biểu như Vietnam Global Innovation Summit - Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo Việt Nam, hay Ngày hội doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là những bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các chuyên gia Việt Nam trong khu vực ASEAN. Tầm nhìn đa lĩnh vực: Từ công nghệ đến văn hóa One Global Vietnam-ASEAN không chỉ gói gọn trong các cuộc thảo luận mà còn là tiếng nói của khát khao cống hiến, nơi các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân Việt từ khắp ASEAN và thế giới cùng chia sẻ ước mơ lớn lao: định hình vai trò của Việt Nam trong bản đồ phát triển khu vực. Chuyên gia Dương Nguyên Vũ từ Singapore nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc xây dựng nền kinh tế hiện đại trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo. TS. Đinh Thanh Hương, Giám đốc điều hành Tri thức và Dự án của AVSE Global, chia sẻ tại sự kiện. (Nguồn: AVSE Global) Ông đề xuất thành lập Hội đồng Tư vấn Khoa học Công nghệ làm cơ quan nghiên cứu, tư vấn chiến lược cho Đảng và Nhà nước, nhằm đảm bảo sự phát triển tự chủ, bền vững trong lĩnh vực này. Ông cũng khẳng định sự sẵn sàng của bản thân và cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài trong việc đóng góp vào quá trình phát triển quốc gia. Kỹ sư dầu khí Vũ Chí Cường từ Malaysia, Tổng Thư ký Hiệp hội Dầu khí Malaysia, chia sẻ những quan sát và nhận định về chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Malaysia, đặc biệt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng với nguồn lực và tiềm năng sẵn có, Việt Nam hoàn toàn có khả năng thực hiện thành công các chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực khoa học, sự kiện còn khắc họa một bức tranh đa chiều về văn hóa và kinh tế. TS. Mai Xuân Hùng từ Thái Lan nhấn mạnh sức mạnh mềm của Việt Nam qua ngoại giao văn hóa, đề xuất thành lập các trung tâm văn hóa Việt tại ASEAN, góp phần làm lan tỏa những giá trị truyền thống. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khắc Kiến tại Myanmar và bà Phạm Xuân Dung tại Campuchia cũng chia sẻ về những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế. Các chính sách thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đầu tư để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ở nước ngoài được nhấn mạnh. Kết nối tri thức và phát triển bền vững Sự kiện không chỉ dừng lại ở tầm nhìn mà còn mang đến những giải pháp thực tiễn. Một trong những ý tưởng nổi bật được TS. Đinh Thanh Hương đề xuất là xây dựng bộ quy chuẩn và cơ sở dữ liệu thương mại ASEAN, tạo một "ngôn ngữ chung" giúp tăng minh bạch và hiệu quả hợp tác kinh tế. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các sự kiện lớn như kỷ niệm quốc gia, nhằm kết nối cộng đồng và thúc đẩy xuất khẩu số hóa – bước đi cần thiết để tận dụng cơ hội trong bối cảnh ASEAN ngày càng năng động. One Global Vietnam-ASEAN 2024 không chỉ là một sự kiện mà còn là biểu tượng của tinh thần kết nối và sáng tạo toàn cầu của người Việt. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân Việt từ 9/10 quốc gia ASEAN. (Nguồn: AVSE Global)