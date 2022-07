Bước tiến mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sau những lời đồn

Công ty VinFast Trading and Investment Pte. Ltd. (một công ty con của Vingroup có trụ sở tại Singapore) đã tiến hành ký kết Thỏa thuận khung, chỉ định ngân hàng Credit Suisse (Singapore) Ltd. là bên thu xếp cho các đợt phát hành, chào bán chứng khoán của VinFast hoặc công ty con trên toàn cầu với quy mô tối thiểu 2 tỷ USD, và chỉ định Citigroup Global Markets Inc (Mỹ) là bên tư vấn cho quá trình huy động bổ sung tối thiểu 2 tỷ USD nữa để xây dựng nhà máy của VinFast tại Bắc Carolina (Mỹ).

Đây là một thông tin tích cực đối với Vingroup trong bối cảnh nhiều biến động trên thị trường chứng khoán và bất động sản. Trong khoảng 2 năm qua, mảng kinh doanh bất động sản của tập đoàn này vẫn đạt những kết quả rất tốt, lợi nhuận trên ngưỡng tỷ USD mỗi năm.

Kế hoạch đầy tham vọng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với đích đến là nhà sản xuất ô tô điện lớn trên thế giới cũng như chiến lược mới tập trung vào công nghệ-công nghiệp-dịch vụ, thay vì chỉ tập trung vào bất động sản và dịch vụ như trước… đã khiến Vingroup đối mặt với khá nhiều thách thức.