Bước tiến của Tóc Tiên và sự gượng gạo từ Đen Vâu

2022 là một năm khá đặc biệt, bởi nó đánh dấu thời điểm các sân khấu biểu diễn được mở cửa thoải mái trở lại sau đại dịch.

Quãng thời gian đầu năm, người nghe nhạc cũng đã được thưởng thức nhiều album có chất lượng tốt, có những sản phẩm có tầm ảnh hưởng sâu rộng với đại chúng: Album Link của Hoàng Thùy Linh với hit See tình vươn tầm quốc tế, tân binh khủng long Mono với album 22 cùng bản hit viral top đầu Vpop Waiting for you,...

Song, cũng có những pha ngã ngựa thấy rõ trên đường đua.

Thời điểm cuối năm tiếp tục là một bữa tiệc âm nhạc nhộn nhịp đa màu sắc. Không còn cố định bản thân trong một vài thể loại an toàn, các nghệ sĩ Việt thử sức mình ở những phong cách khác biệt, đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Nhạc pop đại chúng có sự đa dạng, nghệ sĩ lột xác

Một trong những nghệ sĩ có bước tiến dài về mặt âm nhạc thời gian gần đây, chính là Tóc Tiên. Sau nhiều năm quay trở lại hoạt động tại thị trường trong nước, Tóc Tiên đã chính thức có cho mình album đầu tay chuẩn chỉ về cả hình thức lẫn nội dung.

Album phát hành cả bản vật lý (đi kèm với photobook, sticker, photocard rất đầy đủ) lẫn bản digital, cùng một minishow ra mắt hoành tráng - theo rất sát phương thức quảng bá trên thế giới.

Album cũng sở hữu một concept rõ ràng khi thể hiện một tinh thần mạnh mẽ, tự yêu thương những điều không hoàn hảo, là “cong” chứ chưa “tròn”.

Âm nhạc trong album Cong của Tóc Tiên cũng không còn bó mình trong hoặc là dance/electronic bùng nổ hay ballad nhẹ nhàng nữa, mà Tóc Tiên cùng ekip đan xen vào những ca khúc ở khoảng giữa 2 thái cực: dance pop vui nhộn trong Khá khen, contemporary R&B trong Like this like that và Bồng bềnh.