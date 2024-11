Bước ngoặt Twitter và dấu ấn mạng xã hội trong chiến thắng của Donald Trump

Giới quan sát nhận định, việc Elon Musk mua lại Twitter, đã góp phần mang lại chiến thắng cho ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, đồng thời cho thấy sức mạnh to lớn của mạng xã hội. Trong một podcast hôm thứ Ba (5/11), ông Donald Trump Jr cho biết: "Tôi không nghĩ cuộc đua này sẽ diễn ra sít sao nếu không có những gì Elon Musk đang làm với X và cho mọi người thấy những gì đang diễn ra". Shaun Maguire, đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital ở Thung lũng Silicon và là người ủng hộ Musk và Trump, đã viết trên X: "Bước ngoặt là Elon mua Twitter". Nền tảng khuếch tán thông tin Tờ Financial Times cho hay, tính riêng trong vòng 24 giờ ngày 5/11, Musk tweet gần 200 lần trên mạng xã hội X, thu hút 955 triệu lượt xem, so với trung bình 100 bài mỗi ngày trong tháng trước cuộc bỏ phiếu quan trọng. Trước đó, báo cáo từ Tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm chống thù ghét kỹ thuật số (CCDH) cho thấy các bài viết chính trị của Elon Musk từ tháng 7 đã thu hút 17,1 tỷ lượt xem, cao hơn gấp đôi tổng số lượt xem “quảng cáo chiến dịch chính trị” Mỹ trên X trong cùng kỳ. Sau khi thâu tóm Twitter, Elon Musk đã sa thải hầu hết bộ phận kiểm duyệt. Ảnh: LinkedIN CCDH ước tính một chiến dịch muốn đạt được lượt tiếp cận như vậy phải bỏ ra khoảng 24 triệu USD. Tuy nhiên, ít nhất 87 trong số các bài viết chính trị của Musk tuyên truyền thông tin mà các tổ chức kiểm chứng đánh giá là sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm. Đã có 2 tỷ lượt xem những bài viết này. Đáng chú ý, không có bài nào đi kèm Community Note, công cụ kiểm chứng sự thật do người dùng đóng góp. Một phân tích của nhóm kiểm tra thực tế PolitiFact về 450 bài đăng của Musk trong hai tuần đầu tiên của tháng 10 đã phát hiện ra rất nhiều thông tin sai lệch, nhận được gần 679 triệu lượt xem và hơn 5,3 triệu lượt thích. Theo các chuyên gia, X đóng vai trò trung tâm trong việc phát tán thông tin “gây tranh cãi” về các bang chiến địa của Mỹ - vốn có khả năng tác động kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Từ khi mua lại và trở thành ông chủ X (trước đây là Twitter), Musk đã loại bỏ hầu hết nhân sự kiểm duyệt nội dung. Với gần 203 triệu người theo dõi trên X, Musk có thể tiếp cận lượng độc giả khổng lồ và giúp tạo “hiệu ứng mạng lưới”, đẩy nội dung từ X sang các nền tảng mạng xã hội và nhắn tin khác. Mở rộng quyền lực Người đứng đầu X có thể mang theo một nhóm đồng minh từ Thung lũng Silicon, bao gồm nhà đầu tư công nghệ và người dẫn chương trình podcast David Sacks và Palmer Luckey, đồng sáng lập công ty khởi nghiệp công nghệ quốc phòng Anduril đến Nhà Trắng khi ông đảm nhận vai trò người đứng đầu bộ phận mới có tên Hiệu quả Chính phủ trong chính quyền ông Trump sắp thành lập. Elon Musk có thể sẽ đảm nhận một vị trí trong chính quyền mới của ông Trump. Ảnh: The Wrap Trên mạng xã hội X, Musk nói rằng “việc Bộ Quốc phòng mở cửa cho các công ty khởi nghiệp như của ông là rất quan trọng”. Các nhà đầu tư cũng đang đặt cược rằng các công ty của riêng Musk sẽ được hưởng lợi. Nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush cho biết, ngay cả khi Trump - một người hoài nghi nổi tiếng về công nghệ - rút lại trợ cấp cho EV thì "Tesla vẫn có quy mô và phạm vi chưa từng có trong ngành EV và động lực này có thể mang lại cho Musk và Tesla lợi thế cạnh tranh rõ ràng trong môi trường không trợ cấp". Ngay cả trước khi kết quả bầu cử xuất hiện, Musk đã nói rõ rằng, ông sẽ đóng vai trò tích cực trong nền chính trị Mỹ trong nhiều năm tới. Người đứng đầu X cho biết, nhóm vận động hành lang sẽ "nhắm mục tiêu gây ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử giữa kỳ" vào năm 2026 và tìm cách tác động đến các cuộc bầu cử ở cấp công tố viên quận và tư pháp trên khắp cả nước. Tỷ phú giàu nhất thế giới cũng chia sẻ về kế hoạch của Bộ Hiệu quả Chính phủ, như cắt giảm "bộ máy quan liêu liên bang khổng lồ đang kìm hãm nước Mỹ một cách nghiêm trọng". "Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá toàn diện tất cả các cơ quan chính phủ. Có rất nhiều cơ quan có trách nhiệm trùng lặp với danh mục đầu tư chồng chéo ", Musk cho biết. "Có rất nhiều người làm việc cho chính phủ mà chúng tôi có thể chuyển họ sang đảm nhận vai trò hiệu quả hơn trong khu vực tư nhân". Musk cho biết, việc cắt giảm sẽ được thực hiện theo "cách nhân đạo" và đưa ra ý tưởng trả lương cho nhân viên chính phủ trong hai năm trong khi họ tìm kiếm việc làm mới. Ông cũng chia sẻ, ông muốn áp dụng giới hạn nhiệm kỳ đối với các viên chức quan liêu và thu hẹp đáng kể nhiều quy tắc hành chính khác. “Quy định vẫn cần thiết, nhưng cũng giống như trọng tài trên sân bóng. Bạn sẽ muốn có trọng tài, nhưng bạn không muốn có số trọng tài nhiều hơn cầu thủ”, Musk ví von. “Điều đó thật điên rồ”.