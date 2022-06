Bước đi của Mỹ trước "lằn ranh đỏ" của Nga ở Ukraine

Ngoài ra, Washington ban đầu chưa tin tưởng vào khả năng phản kháng của Ukraine. Theo Financial Times, ngay sau khi nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn 100 ngày trước, tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ, đã đưa ra một dự đoán khá tiêu cực. Ông cho rằng, có khả năng xảy ra kịch bản Ukraine có thể thất thủ trong 72 giờ đầu tiên.

Kể từ ngày 24/2 khi Nga tuyên bố đưa quân vào Ukraine để mở chiến dịch đặc biệt, Mỹ và đồng minh phương Tây đã cam kết viện trợ cho Kiev các khoản tiền trị giá hàng chục tỷ USD. Theo ước tính của Foreign Policy, khoản tiền mà Mỹ hỗ trợ cho Ukraine gần gấp đôi ngân sách quốc phòng trung bình hàng năm của Kiev. Mức so sánh này cho thấy, sự quyết tâm của Washington và phương Tây nói chung nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga.

Tuy nhiên, thực tế đang khiến Ukraine đối mặt với những bất lợi nhất định.

Mỹ đã cam kết sẽ chuyển các hệ thống pháo cơ động cao HIMARS tới cho Ukraine, thứ vũ khí mà Kiev nhận định có thể làm "thay đổi cuộc chơi". Tuy nhiên, quyết định này lại được xem là "quá muộn và quá ít ỏi" khi lô HIMARS ban đầu mà Mỹ tính chuyển chỉ có 4 hệ thống.

Ukraine đã gửi lời cảm ơn Mỹ vì các hệ thống HIMARS nhưng họ đồng thời cũng nói rằng, họ cần tới 60 tổ hợp này để có thể thay đổi cục diện trước lực lượng Nga.

Tuy nhiên, giờ đây Ukraine cũng chưa nhận được HIMARS. Mỹ nói Ukraine muốn đưa ngay các vũ khí này ra chiến trường, nhưng vướng phải rào cản là quân nhân của họ chưa biết cách sử dụng. Việc chuyển giao sẽ bị kéo dài cho tới khi binh sĩ Ukraine nắm được cách tác chiến với HIMARS, trong bối cảnh Kiev đang "chạy đua với thời gian trước Nga" khi họ mất hàng trăm quân nhân mỗi ngày ở Donbass.

Câu hỏi đặt ra là tới khi nào Ukraine mới có đủ 60 hệ thống rocket phóng loạt như họ mong muốn để đảo ngược tình thế trước Nga, khi trên thực tế, họ còn chưa nhận được lô 4 hệ thống đầu tiên?

Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu Mỹ bắt đầu huấn luyện và chuyển vũ khí tầm xa cho Ukraine từ vài tháng trước, quá trình này sẽ không bị đình trệ dài như vậy trong bối cảnh Nga đang chiếm ưu thế ở miền Đông.

Theo Foreign Policy, những người ủng hộ sự thận trọng của chính quyền Biden cho rằng, đó là cách tiếp cận hợp lý vì Nga dù bị "thương tích" (do chiến sự với Ukraine) nhưng vẫn đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Bất cứ hành động nào liên quan tới vũ khí, có thể chạm vào lằn ranh đỏ của Nga, dẫn tới nguy cơ cuộc xung đột lan rộng ra ngoài Ukraine.

Nga vẫn là một trong những cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới và điều này khiến Mỹ tỏ ra thận trọng (Ảnh: Sputnik)

Ngoài ra, theo chuyên gia về an ninh quốc gia Jack Detsch, Nga vẫn là cường quốc có tầm ảnh hưởng trong một số vấn đề liên quan tới Triều Tiên, thỏa thuận hạt nhân Iran, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu hay thậm chí là cuộc cạnh tranh trên không gian mạng.

Nếu các hành động của Mỹ kích hoạt một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, nó có thể đẩy quan hệ giữa 2 cường quốc tới mức không thể cứu vãn và điều này chính là lằn ranh đỏ mà Mỹ không muốn vượt qua.

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan khẳng định rằng, Moscow và Washington không thể "chia tách hoàn toàn".

"Chúng ta sẽ không thể chia tách hoàn toàn. Chúng ta không thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhau và dừng trao đổi lẫn nhau. Điều tối thiểu là chúng ta vẫn đang ngồi gần nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York mỗi ngày. Bất kể vì điều gì đi chăng nữa, chúng ta nên trao đổi với nhau ở Liên Hợp Quốc, ở Hội đồng Bảo An", ông Sullivan nói.

Vì vậy, việc Mỹ cố gắng "đi trên dây" trong thời gian qua được xem là điều không quá khó hiểu.