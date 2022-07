Bước chuyển mình của quốc gia Nam Á

Đánh giá về những chuyển đổi tích cực của Ấn Độ, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng chính quyền của Thủ tướng Modi đã tập trung tăng doanh số xuất khẩu quốc phòng để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, đặc biệt là mở rộng quy mô cũng như tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm vũ khí, khí tài “Made in India”.

Ngoài mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước nâng tầm phủ sóng của vũ khí Ấn Độ cũng góp phần giúp New Delhi gia tăng ảnh hưởng trên bàn cờ địa chính trị thế giới, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, đây cũng được coi là một trụ cột trong nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí tài quân sự nhập khẩu từ nước ngoài.

Thủ tướng Modi từng chia sẻ, việc phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu khiến Ấn Độ rơi vào tình cảnh éo le. Đôi khi quá trình chuyển giao kéo dài, một số vũ khí khi tới tay New Delhi đã trở nên lỗi thời so với mặt bằng chung của thế giới. Do vậy, Thủ tướng Modi nhận định tăng cường xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu sẽ giúp Ấn Độ vừa tiết kiệm ngân sách, vừa đáp ứng được yêu cầu về nâng cao năng lực phòng thủ và đối phó với những thách thức an ninh.

HÀ LAN