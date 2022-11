Bùng phát nhiễm khuẩn listeria chết người ở Mỹ: Liên quan thịt nguội, pho mát

Những người mang thai thường chỉ gặp các triệu chứng giống như cúm, nhưng nguy cơ cao đối với thai nhi. Nhiễm khuẩn khi có bầu có thể dẫn đến sảy thai, đẻ non hoặc thai chết lưu. Trẻ sơ sinh nhiễm vi khuẩn listeria có thể bị nhiễm trùng máu, viêm màng não và các biến chứng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng khác.

Nhiễm trùng do vi khuẩn listeria được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Phụ nữ mang thai có nguy cơ nhiễm vi khuẩn listeria cao gấp 10 lần những người khác. Ảnh: Getty Images.



Phòng và trị bệnh

Theo Vinmec, điều trị triệu chứng bao gồm việc sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt (paracetamol, ibuprofen… có tác dụng hạ sốt và giảm đau cơ), bù nước và điện giải (uống oresol theo nhu cầu, tăng cường ăn rau xanh hoa quả), điều trị tích cực chống trụy tim mạch, lọc máu nếu nhiễm khuẩn huyết nặng gây suy thận.

Về điều trị nguyên nhân, điều trị kháng sinh được khuyến cáo càng sớm càng tốt, nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng.

Để phòng bệnh do listeria gây ra, Vinmec khuyến cáo: Ăn những thực phẩm đã được nấu chín đề phòng ngộ độc thực phẩm; vệ sinh cơ thể sạch sẽ, rửa tay sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với nguồn vi sinh vật và trước khi ăn; tránh sử dụng tất cả sản phẩm sữa chưa được tiệt trùng, thực hiện tiệt trùng tất cả sản phẩm sữa; không bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh quá lâu, luôn giữ tủ lạnh bên trong sạch sẽ, đảm bảo nhiệt độ bảo quản thực phẩm ổn định, do vi khuẩn listeria có thể phát triển và nhân lên từ từ trong tủ lạnh; tránh sử dụng phân tươi chưa xử lý để bón rau, rau sống phải rửa thật sạch trước khi ăn; tuân thủ nguyên tắc an toàn thực phẩm…

Người chăn nuôi gia súc nên cẩn thận khi tiếp xúc với thai súc vật bị chết, những con vật bị ốm. Cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ sau khi tiếp xúc với gia súc.

Đối với những người có nguy cơ cao bị nhiễm vi khuẩn listeria, không nên ăn thức ăn có nguy cơ cao nhiễm khuẩn như: pate, xúc xích, thịt hộp, thịt nguội hoặc thịt hun khói, hoặc các loại xúc xích lên men hoặc khô. Nếu ăn phải nấu lại ở nhiệt độ cao trước khi ăn.