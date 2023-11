Bùng nổ việc rao bán thông tin người dùng trong lĩnh vực bán lẻ

Thông tin trên có trong báo cáo tình hình nguy cơ an toàn thông tin tại Việt Nam ảnh hưởng tới lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, giáo dục, tài chính ngân hàng, được đưa ra tại “Hội thảo Định hướng đầu tư an toàn thông tin cho tương lai số”, do Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) phối hợp với công ty An ninh mạng Viettel và IEC tổ chức tại TP.HCM vào ngày 15/11 vừa qua.

Trong 24 vụ lộ lọt thông tin và dữ liệu được rao bán, có tới 19 vụ liên quan đến lĩnh vực bán lẻ.

Báo cáo độc quyền VCS-Threat Intelligence do công ty An ninh mạng Viettel (VCS) thực hiện cho thấy, năm 2023 có tới 10.552 tài khoản ở lĩnh vực bán lẻ, 26.654 tài khoản trong lĩnh vực sản xuất, 11.642 tài khoản trong lĩnh vực giáo dục và 30.412 tài khoản trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đã bị xâm nhập và đánh cắp, tăng 200% so với năm 2022 và có nguy cơ gây thiệt hại lên đến 16,5 tỷ đồng.