Bùng nổ tranh luận Jack đạo nhạc ca sĩ show Anh trai

Sản phẩm mới của Jack đánh bại Anh đã làm gì đâu của Nhật Hoàng và Thùy Chi để độc chiếm vị trí dẫn đầu ở danh sách âm nhạc thịnh hành.

Ngay sau khi ra mắt, ca khúc này gây lùm xùm. Jack vướng tranh cãi đạo nhạc Catch Me If You Can - ca khúc hit của Quang Hùng Master D cùng nhóm ca sĩ ở Anh trai say hi.

Nghi vấn đạo nhạc trong ca khúc Dưới tán cây khô hoa nở xảy ra ở đoạn điệp khúc. Nhiều khán giả chỉ ra 6 nốt đầu tiên, tương ứng câu: "Mà tại vì sao em ơi?", giống hệt 6 nốt đầu tiên trong đoạn điệp khúc của Catch Me If You Can. Sự trùng hợp giữa 2 đoạn này đã quá rõ nhưng có đủ kết luận Jack đạo nhạc?



Jack gây sốt trong sản phẩm tái xuất.

Vô tình hay cố ý?