Bùng nổ tranh cãi với vở kịch dành cho trẻ nhỏ tràn ngập cảnh 18+

"The Family Sex Show" được nhà sản xuất giới thiệu là một vở kịch thân thiện với các gia đình, nhằm mục đích giáo dục giới tính, trong quá trình biểu diễn, sẽ có những cảnh khỏa thân xuất hiện trên sân khấu.

"The Family Sex Show" (tạm dịch: Giáo dục giới tính dành cho gia đình) là một vở diễn trên sân khấu đang gây tranh cãi dữ dội trong dư luận Anh (Ảnh: The Guardian).

Dù vậy, "The Family Sex Show" đã sớm bị hoãn kế hoạch biểu diễn vì đang gặp phải những phản ứng dữ dội từ dư luận.

Vở kịch có nội dung xoay quanh việc giáo dục giới tính dành cho đối tượng trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Đối tượng khán giả có thể mua vé vào xem vở kịch này là từ 5 tuổi trở lên. Ngay khi "The Family Sex Show" bắt đầu được quảng bá tới công chúng, dư luận Anh đã bị chấn động.

Tính đến nay, lá đơn kiến nghị đã thu thập được khoảng 38.000 chữ ký của công chúng. Nhìn chung, dư luận cho rằng "The Family Sex Show" không phù hợp với trẻ vị thành niên, có yếu tố độc hại, có thể dẫn tới việc "gợi tình hóa" trẻ vị thành niên, phá vỡ những giới hạn tự nhiên trong đời sống của trẻ, rồi phủ lên tất cả những biến tướng ấy một vỏ bọc có tên "giáo dục giới tính".

ThisEgg, công ty đứng sau hoạt động sản xuất của vở kịch thể nghiệm này, khẳng định rằng khán giả sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về vở kịch trước khi đặt vé, nên khán giả sẽ đưa ra được một quyết định phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Dù vậy, một số tạp chí chuyên ngành về lĩnh vực sân khấu tại Anh đã bày tỏ sự lo ngại trước sự xuất hiện của một show táo bạo và gây tranh cãi như "The Family Sex Show", chẳng hạn, tờ tạp chí The Critic đã lên tiếng cho rằng "The Family Sex Show" có thể dẫn tới những đối thoại không phù hợp giữa trẻ nhỏ và người lớn xung quanh đề tài tình dục.

Bỗng chốc, một đề tài vốn bị xem là nhạy cảm và khó nói giữa người lớn và trẻ nhỏ lại trở thành một đề tài có thể thảo luận cởi mở.

Sự cởi mở quá đà có thể tạo nên những khoảng trống nguy hiểm về sau, để những kẻ xâm hại trẻ em có thể lợi dụng sự non nớt của trẻ và tiếp cận trẻ dưới danh nghĩa "giáo dục giới tính".

Một số tạp chí chuyên ngành về lĩnh vực sân khấu tại Anh đã bày tỏ sự lo ngại trước sự xuất hiện của một show táo bạo và gây tranh cãi như "The Family Sex Show" (Ảnh: The Guardian).

Phía công ty sản xuất cho biết mỗi khi "The Family Sex Show" được lên kế hoạch biểu diễn ở đâu, sẽ luôn có những sự quấy phá diễn ra ở đó, họ đã phải nhận nhiều sự đe dọa, chính vì vậy, hiện tại, công ty sản xuất vở kịch này đã gác lại các kế hoạch biểu diễn.

Theo kế hoạch ban đầu, trước khi chính thức vào xem vở kịch, các gia đình sẽ tham gia vào cuộc thảo luận với những chuyên gia về giáo dục giới tính, tại đây, các khán giả có thể đặt ra những câu hỏi và nhận được những câu trả lời chất lượng.

Công ty sản xuất vở kịch từng quảng bá rằng họ sẽ đưa lại những kiến thức an toàn, cách tiếp cận tích cực xung quanh vấn đề giới tính để cả trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và những người lớn đi cùng với trẻ có thể có được những hiểu biết đúng đắn về vấn đề giới tính... Các kiến thức được đưa vào vở kịch đều do các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục tư vấn cho ê-kíp sản xuất vở kịch.

Trước những phản ứng dữ dội mà vở kịch vấp phải, phía công ty sản xuất đã lên tiếng: "Chúng tôi tin rằng những gì đang xảy ra chính là phản ánh chân thực nhất về thái độ thực sự của cộng đồng xung quanh việc giáo dục giới tính, cũng như cách thức biểu đạt trong văn hóa - nghệ thuật".