Bùng nổ dịch vụ in ấn mã QR tiêm chủng lên áo, thẻ đeo, ốp điện thoại, giá rẻ bất ngờ

Dù "hot" là vậy nhưng mỗi chiếc lại có giá rất rẻ, cao nhất chỉ khoảng 150K/chiếc. Ngoài ra, có nơi còn nhận in QR code tự chọn lên áo với giá chỉ 109 - 160K/áo, có 2 phiên bản dành cho nam và nữ.

Áo phông in QR code

Thời gian gần đây các dịch vụ in ấn rất nhạy bén với thời cuộc khi nhanh chóng cung cấp dịch vụ in mã QR có thông tin tiêm vắc xin lên thẻ, điện thoại và thậm chí là áo cho người có nhu cầu.

Về màu sắc, nữ giới chỉ có 1 lựa chọn màu trắng trong khi nam giới có thêm phiên bản màu đen nhìn khá chất. Người dùng có thể lựa chọn size từ S đến XXL. Tuy nhiên, nhiều người nhận định người mua không nên in QR code thật của cá nhân vì có thể làm lộ thông tin, bảo mật, ảnh hưởng tới quyền riêng tư sau này.

Thẻ in mã QR

Nhiều người chia sẻ, họ chọn in QR code để tiện thao tác, đỡ tốn thời gian khi tìm mở máy điện thoại. Ý kiến khác lại cho rằng việc in mã QR code lên thẻ cũng nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ bị cướp giật hoặc làm rơi điện thoại.

Theo ghi nhận của Doanh nghiệp niêm yết, trong group cộng đồng của chung cư Tây Thạnh (Tân Phú, TP HCM), có một người đã chào hàng dịch vụ in thẻ của mình với giá 40.000 đồng cho một tấm thẻ chất liệu nhựa PVC, kích thước bằng thẻ ATM.