Bún đậu mắm tôm - thức quà bình dân 'không đơn giản'

Mắm tôm làm nên linh hồn của món ăn này

Đó là nhà hàng Mắm NYC của cặp vợ chồng Jerald Head và Nhung Đào. Ra mắt từ cuối năm 2020 nhưng tới đầu năm 2023, nhà hàng xinh xắn nằm ở rìa phía bắc khu Chinatown, mới thực sự được biết tới trên bản đồ ẩm thực Mỹ, sau bài viết với lời khen ngợi "có cánh" cũng xuất hiện trên The New York Times, với tựa đề Mam Serves the Most Exciting Vietnamese Food in New York (tạm dịch là nhà hàng phục vụ món Việt Nam hấp dẫn nhất New York).

Thế mới biết truyền thông có sức mạnh đến thế nào!

Hồn cốt của bún đậu mắm tôm chính là… mắm tôm

Theo quan sát của phóng viên tạp chí Mỹ, tên quán xuất phát từ mắm tôm - "loại nước chấm làm từ tôm lên men", thứ thành phần không thể nào thiếu của món ăn này.

"Mắm tôm có mùi mạnh, bốc mùi giống như cách gọi pho mát của Pháp” - cách nói đó chính xác về mặt kỹ thuật nhưng lại không đầy đủ. Chuyên gia ẩm thực Việt Nam Helen Le từng nhận xét trên kênh YouTube của cô rằng bún đậu mắm tôm thuộc thể loại thực phẩm "mùi thì ghê mà ăn lại phê". (Nguyên văn: smell like hell, taste like heaven).

Mắm tôm, nước mắm, sầu riêng… được xếp vào top “những món ăn kinh dị” đối với người không sinh ra trên dải đất hình chữ S. Thậm chí, không ít người Việt cũng sợ mắm tôm.

Mùi vị bạo liệt của nó khiến cho ai đã thích thì mê mẩn còn ai đã không ưa thì ám ảnh đến mức dị ứng.

Đáng chú ý, khá nhiều món ăn của người Việt cần có sự tham gia của thứ gia vị này; chẳng hạn sứa đậu mắm tôm, giả cầy, chả cá, bún thang…