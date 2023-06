Khác với bún chả Hà Nội, thường nướng thịt ba chỉ miếng hay thịt viên, bún chả kiểu Ninh Bình lại nặn thịt viên rồi xếp thành những miếng vuông lớn trên vỉ, nặng khoảng 450gr.

Bún chả "chỉ một miếng chả" giá 40.000 đồng ở Hà Nội, ngày bán 400 suất (Video: Toàn Vũ).



Chị Trang (chủ quán) cho biết, gia đình chị đã bốn đời làm bún chả Ninh Bình. Để phần chả thịt ngon, hàng ngày chị chọn mua 50-60kg thịt lợn tươi, sơ chế sạch rồi xay và trộn thịt vai, thịt mông, thịt mỡ theo tỉ lệ phù hợp. Thịt được ướp với các gia vị dễ kiếm như mắm, mì chính, bột canh và bột húng lìu. Bột húng lìu giúp miếng thịt dậy mùi thơm.