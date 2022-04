Bùi Tiến Dũng và bồ Tây kể chuyện yêu, lộ chuyện sống chung nhà

Kể từ khi công khai tình cảm, dù liên tục phát cẩu lương, khoe yêu đương tình tứ nhưng hiếm khi Bùi Tiến Dũng và bồ Tây tên Dianka Zakhidova công khai tâm sự về chuyện yêu đương.

Thế nhưng mới đây, nhân một ngày đẹp trời, cả 2 bất ngờ làm chiếc clip, khoe với fans về chuyện tình cảm riêng. Trong hình, cặp trai nổi tiếng gái xinh diện đồ đôi tình tứ, nhìn trông rất có tướng phu thê.

Đặc biệt, chàng thủ môn không ngại bóc phốt mọi tật xấu của bồ. Cụ thể, đứng trước câu hỏi: "Khi ngủ dậy, ai hay gắt gỏng hơn?", Bùi Tiến Dũng chẳng ngần ngại mà chỉ về phía người yêu.