Bùi Quỳnh Hoa gây tranh cãi vì khả năng trình diễn trước chung kết Miss Universe

Sau phần thi, một chuyên trang sắc đẹp tại Philippines đã xếp cô tại vị trí thứ 3 trong tổng số các thí sinh của cuộc thi năm nay.

Quỳnh Hoa được xếp vị trí thứ 3 sau phần thi trang phục dân tộc.



Phần thi trang phục truyền thống lại được đánh giá cao.

Cô mang nét đẹp hầu đồng lên sân khấu nước bạn.



Cả fan trong nước và quốc tế đều yêu thích phần thi này.