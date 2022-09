Bùi Lan Hương: 'MV đạt 5 triệu view đã là rất to lớn'

Đúng 16h20' chiều 5/9, Bùi Lan Hương chính thức trình làng MV mới mang tên Chuyện Thần Tiên. Ca khúc mang màu sắc Dream Pop do chính Bùi Lan Hương chắp bút, đánh dấu sự trở lại của cô sau vai diễn Khánh Ly (Em và Trịnh) cùng loạt sản phẩm nhạc phim và dự án kết hợp đình đám thời gian qua.

Đây cũng là MV mà Bùi Lan Hương trở lại với vũ trụ âm nhạc ma mị của mình: “Tôi luôn biết mình là ai, mình khao khát đam mê điều gì nhất trong âm nhạc. Khi đã qua mọi vai trò vì miếng cơm manh áo, cái gì là cái tột cùng đam mê của mình thì mình giờ mới có cơ hội làm. Dream Pop chính là tâm tư của tôi, là nơi tôi gửi gắm được tất cả những điều đau đáu nhất, những gì nhạy cảm ẩn sâu trong lòng nên tôi lại trở về với những gì nguyên bản nhất”.