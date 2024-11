Bùi Hoàng Việt Anh có nguy cơ lỡ hẹn AFF Cup 2024

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh có nguy cơ không thể tham dự AFF Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam do chưa hồi phục chấn thương. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh có nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup 2024. Ảnh: VFF Theo kế hoạch, vào ngày 17.11 tới, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thông qua bộ phận chức năng Liên đoàn bóng đá Việt Nam để gửi bản danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup (tên gọi mới ASEAN Cup 2024) lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Được biết, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang chờ thông tin từ bộ phận y tế của câu lạc bộ Công an Hà Nội về trường hợp của cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ sinh năm 1999 gặp chấn thương và vẫn chưa có dấu hiệu bình phục để kịp tập trung, chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Đầu mùa giải, Việt Anh chấn thương và bị tái phát sau trận gặp Hà Nội FC. Vì lí do này, anh không thể lên tuyển tập trung ở đợt hội quân và thi đấu FIFA Days tháng 9.2024 của tuyển Việt Nam. Ở V.League, trung vệ đội Công an Hà Nội mới đá 2 trận với vỏn vẹn 170 phút. Nếu Bùi Hoàng Việt Anh không thể tham dự AFF Cup 2024 cùng tuyển Việt Nam, đó sẽ là bài toán dành cho huấn luyện viên Kim Sang-sik bởi cầu thủ này sở hữu thể hình lí tưởng cùng bề dày kinh nghiệm chinh chiến quốc tế. Việt Anh vẫn nhân tố đặc biệt quan trọng trong hệ thống phòng ngự của "Những chiến binh sao Vàng". Tiền đạo Công Phượng được dự đoán sẽ lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Ảnh: Thanh Vũ Bản danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2024 không được công bố. Tuy nhiên, một vài cái tên được cho là sẽ nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Gương mặt đáng chú ý là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Chân sút quê Nghệ An đã vắng bóng trong các đợt hội quân của đội tuyển Việt Nam từ tháng 1.2024 cho đến nay. AFF Cup 2024 khởi tranh từ ngày 8.12.2024. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Theo kế hoạch, sau ngày 20.11, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn trong 3 tuần nhằm rèn thể lực và đánh giá các nhân tố triển vọng để tìm ra lực lượng mạnh nhất thi đấu AFF Cup 2024.