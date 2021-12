Bùi Dương Thái Hà hát về cô đơn trong MV đẹp như phim Hàn

Sau khi trở thành quán quân Giọng hát hay Hà Nội, Bùi Dương Thái Hà từng phát hành các sản phẩm như Thì thôi, Anh là may mắn của em cùng nhiều bản cover các ca khúc nổi tiếng. Ca sĩ cũng được nhạc sĩ Huy Tuấn ưu ái sắp xếp song ca với diva Hồng Nhung trong chương trình Music Home do mình làm giám đốc âm nhạc.

Trích đoạn MV 'Cô tịch'

Cẩm Loan