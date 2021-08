Bùi Anh Tuấn hỏi 'Hà Anh Tuấn là ai?': Trò đùa hay chuyện gì xảy ra?

Your browser does not support the video tag.

Hoang Mang - Hà Anh Tuấn x Bùi Anh Tuấn

Đặc biệt, sau tiết mục này, cả hai bày tỏ sự trân trọng dành cho đối phương. “ \Quý vị có thấy những người tên Tuấn đều hát hay, hiền lành và đẹp trai. Tôi và em Bùi Anh Tuấn là một ví dụ đây ạ”, Hà Anh Tuấn khiến khán giả bật cười về lời chia sẻ.

Hiện clip song ca này của cả hai đã chạm mốc hơn 3,1 triệu views trên YouTube.

Thu Hà

Theo VietNamNet