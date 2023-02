Bùi Anh Tuấn hát chệch nhịp, quên lời làm Trung Quân 'gánh còng lưng'

Nhưng khi phần nhạc nền Trót Yêu bắt đầu vang lên, không rõ lí do gì mà Bùi Anh Tuấn bị khớp, chưa vào nhạc ngay được. Ngoài ra, nam ca sĩ còn quên lời khiến Trung Quân phải "gánh team" đoạn đầu.

Your browser does not support the video tag.