Bức xúc vì vợ chỉ được Á hậu, chồng lao lên sân khấu đập vương miện

Your browser does not support the video tag.

Tuy nhiên, trong lúc ban tổ chức chuẩn bị trao vương miện cho tân Hoa hậu, một người đàn ông từ dưới khán đài lao lên sân khấu. Anh ta vô cùng giận dữ, giật vương miện từ tay hoa hậu tiền nhiệm và ném mạnh xuống sàn. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn nhặt nó lên và ném thêm một lần nữa khiến chiếc vương miện vỡ tan.



Hoa hậu Belini