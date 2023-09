Bức xúc khi bị khinh thường bán hàng online, Việt Trinh hiện sở hữu cơ ngơi như thế nào?

Căn biệt thự nhà vườn của "người đẹp Tây Đô" vốn được biết đến là chốn thư thái, an yên, hấp dẫn nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũ và những người say mê nhà đẹp đến thăm.



Căn nhà của Việt Trinh được xây theo phong cách hiện đại. Toàn bộ đều có nước sơn màu trắng, sạch sẽ và sáng sủa.

Căn biệt thự của Việt Trinh rất lớn, có cánh cổng được xây cao kiên cố và vững chắc như muốn tránh sự dòm ngó, tò mò của nhiều người xung quanh. Phía sau cánh cổng là khoảng sân trước nhà rất rộng, phía tay phải ngôi nhà là vị trí đẹp nhất được người đẹp chọn lựa để đặt một bức tượng Phật Bà Quan Âm.



Việt Trinh cho biết, chị thỉnh bức tượng này từ chùa Non Nước về nhà riêng sau khi tham gia bộ phim "Duyên Trần Thoát Tục". Chị có thói quen trước và sau khi đi làm về đều tới lễ tại tượng Phật này để cầu xin sự bình an, may mắn.



Được biết căn biệt thự vườn của Việt Trinh có tổng diện tích lên đến 2.500m2. Tuy nhiên, phần lớn diện tích này lại dành cho khu vườn rất nhiều cây trái. Phần nhà ở nhìn chung được thiết kế theo phong cách rất đơn giản, không màu mè và cũng không quá hào nhoáng.



Phía bên hông căn nhà là chiếc xích đu sắt. Đây thường là nơi mẹ con Việt Trinh ngồi trò chuyện, chơi đùa.



Màu sắc trắng, đen của tường nhà và các khung cửa kết hợp với không gian xanh của vườn cây tạo ra vẻ đẹp rất giản dị, an yên.