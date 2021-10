Bức tranh thiên nhiên ở huyện Mù Cang Chải

23 phút trước Tin pháp luật

(CAO) UBND TPHCM vừa có văn bản số 3404/KH-UBND về kế hoạch phục hồi ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn COVID-19 đến năm 2022. Theo đó, trên nguyên tắc "an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn”, UBND TP xác định lộ trình khôi phục hoạt động du lịch với 3 giai đoạn.