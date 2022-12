Bức tranh giáo dục 2022 và kỳ vọng năm mới

Mùa tuyển sinh đại học năm 2022, Bộ GD-ĐT ứng dụng công nghệ đồng bộ từ việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, đóng lệ phí đến xét tuyển chung tất cả các phương thức. Do chưa có sự chuẩn bị kỹ càng nên phần mềm xét tuyển liên tục xảy ra sự cố, sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh và việc tuyển sinh của các trường.

Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau đó, Bộ GD-ĐT ban hành quyết định cấp phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS trở lại cho các tổ chức trên.

Việc có nên sử dụng điểm IELTS như là một điểm ưu tiên cho học sinh được tranh luận sôi nổi.

10. Ngộ độc thực phẩm tại Ischool Nha Trang

Cơ quan chức năng xác định, cánh gà đông lạnh chưa được rã đông hoàn toàn và nấu chưa chín nhưng vẫn để học sinh ăn khiến hơn 600 em trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngộ độc.

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Trường Ischool Nha Trang được ghi nhận là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể lớn nhất trong học đường từ trước tới nay.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, từ chiều 17/11 đến 11h ngày 22/11, có 662 ca nhập viện (bao gồm học sinh, giáo viên và phụ huynh). Một nam sinh lớp 1 đã tử vong trên đường chuyển viện vào TP.HCM.

Ngày 23/11, Công an tỉnh khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hàng loạt trường học sau vụ này đã tiến hành rà soát toàn diện đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc cần làm trong năm 2023

Điều đầu tiên cần nói đến là Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm của các nhà trường, đặc biệt với khối THPT do việc đổi mới cấp lớp này là phức tạp nhất.

Sau đại dịch, giáo dục trực tuyến, đặc biệt là giáo dục trực tuyến xuyên biên giới đang phát triển mạnh mẽ và chắc chắn sẽ có tác động đến Việt Nam trong thời gian tới. Để chuẩn bị và hòa nhập xu thế này, chính sách giáo dục cần chủ động và mở rộng khung pháp lý sẵn sàng cho xu hướng này phát huy tại Việt Nam.

TS. Đàm Quang Minh - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy