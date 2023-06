Bức 'Quý bà cầm quạt' của Gustav Klimt phá vỡ kỷ lục về giá

Cuộc đấu giá vừa được tiến hành tại London (Anh) hôm thứ 3 vừa qua. Bức tranh cuối cùng do danh họa người Áo Gustav Klimt thực hiện - bức Lady with a Fan (Quý bà cầm quạt) - đã đạt mức giá cao nhất từng được ghi nhận đối với một tác phẩm nghệ thuật được đem ra bán đấu giá tại Châu Âu .

Cuộc đấu giá do nhà đấu giá Sotheby tiến hành. Đây là lần đầu tiên bức Lady with a Fan xuất hiện trở lại trên thị trường trong vòng 29 năm qua. Mức giá mà tác phẩm vừa đạt được đã vượt qua mức giá kỳ vọng ban đầu - 65 triệu bảng - do nhà đấu giá đưa ra. Đây cũng là mức giá kỷ lục mới trả cho một tác phẩm của họa sĩ Gustav Klimt.