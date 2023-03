Bức ảnh tuyệt đẹp về báo tuyết đạt giải ‘Ảnh động vật hoang dã đẹp nhất’

Trong cuộc thi Nhiếp ảnh động vật hoang dã hàng năm của Bảo tàng London, hơn 60,000 khán giả đã bình chọn cho 25 tác phẩm lọt vào vòng chung kết được chọn ra từ gần 39,000 tác phẩm dự thi. Ngoài giải cao nhất, họ còn chọn ra bốn người chiến thắng giải People’s Choice Award Highly Commended (Được công chúng đánh giá cao).

Những bức ảnh đạt giải bao gồm “Trong cánh đồng hoa” (In the Flowers) của Martin Gregus, mô tả một chú gấu con Bắc cực đang phơi nắng trên cánh đồng hoa dọc theo vịnh Hudson của Canada; tác phẩm “Giữ chặt” (Holding On) của Igor Altuna, chụp một con báo đang ngậm một con khỉ cái đã chết trong miệng, trong khi khỉ con còn sống vẫn bám chặt lấy xác mẹ.