Bức ảnh ‘cổng trời’ tại Việt Nam gây sốt mạng xã hội

Bức ảnh “cổng trời” tại Việt Nam đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Bức ảnh này không chỉ thu hút được lượt tương tác cao mà còn khiến nhiều người thắc mắc đây là ở đâu và người chụp là ai? Bức hình ‘cổng trời’, do anh Tạ Thanh Sang, admin nhóm Camping in VietNam - Cộng đồng thích cắm trại Việt Nam trên Facebook chụp lại trong một lần khám phá vẻ đẹp thiên nhiên ở xã Yên Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Bức ảnh tuyệt đẹp này ghi lại khoảnh khắc ánh nắng mặt trời xuyên qua một lỗ hổng lớn trên đỉnh núi đá hùng vĩ. Tia sáng vàng rực chiếu thẳng xuống, tạo thành một cột sáng nổi bật giữa khung cảnh xanh ngắt của núi rừng bao quanh. Bức ảnh “cổng trời” đang gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Tạ Thanh Sang “Các vách đá dựng đứng, phủ đầy thảm thực vật, tạo nên sự đối lập giữa sự cứng cỏi của đá và mềm mại của cây cối. Bầu trời trong xanh phía trên, cùng ánh sáng tự nhiên huyền ảo, khiến khung cảnh trông như một bức tranh phong cảnh kỳ vĩ và đầy chất thơ, gợi lên cảm giác yên bình và kỳ bí của thiên nhiên”, anh Sang cho hay. Bức ảnh “cổng trời” không chỉ làm say đắm lòng người bởi vẻ đẹp tự nhiên, mà còn gợi lên cảm giác bình yên, tự tại, đưa ta về gần hơn với thiên nhiên và những điều kỳ diệu của tạo hóa. Khoảnh khắc ánh nắng mặt trời xuyên qua một lỗ hổng lớn trên đỉnh núi đá hùng vĩ. Ảnh: Tạ Thanh Sang Đến với xã Yên Sơn, du khách dễ dàng ngắm nhìn những dãy núi đá vôi độc đáo, với các lỗ hổng tự nhiên cho phép ánh sáng xuyên qua, tạo nên những "cột sáng" kỳ diệu như trong hình ảnh. Khoảnh khắc ánh nắng chiếu qua các vách đá, rọi xuống thảo nguyên như dải lụa vàng, khiến không gian trở nên huyền bí và đầy mê hoặc. Cảnh sắc tại xã Yên Sơn. Ảnh: Tạ Thanh Sang “Mắt thần” ở núi đá vôi tại xã Yên Sơn. Ảnh: Tạ Thanh Sang “Khung cảnh này không chỉ mang đến cảm giác hùng vĩ của thiên nhiên mà còn toát lên nét linh thiêng, huyền diệu”, anh Sang nói thêm về nét đẹp thiên nhiên tại xã Yên Sơn. Anh Sang “săn” hình ảnh “cổng trời” tại xã Yên Sơn. Ảnh: NVCC Bên cạnh đó, khi đến Hữu Lũng, Lạng Sơn, du khách không thể không ghé đến thảo nguyên Đồng Lâm, nơi lý tưởng cho những ai đam mê khám phá vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của thiên nhiên. Bức tranh thiên nhiên ở đây không chỉ cuốn hút bởi thảm cỏ xanh mướt trải dài mà còn bởi những khối núi đá vôi kỳ vĩ, được tô điểm thêm bởi ánh nắng xuyên qua các vách núi, tạo nên khung cảnh huyền ảo, tựa chốn thần tiên. Toàn cảnh thảo nguyên Đồng Lâm. Ảnh: Thành Luân Du khách đến đây không chỉ được thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng bầu không khí trong lành mà còn có cơ hội chụp những bức ảnh tuyệt đẹp, lưu giữ những khoảnh khắc khó quên. Đồng Lâm còn là nơi lý tưởng để tổ chức các buổi cắm trại, trekking, hay đơn giản là hòa mình vào không gian yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị ồn ào. Cảnh vật thảo nguyên Đồng Lâm. Ảnh: Thành Luân Thảo nguyên Đồng Lâm không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi để bạn tìm thấy sự kết nối với thiên nhiên, cảm nhận sự nhỏ bé của con người trước sự kỳ vĩ của tạo hóa.