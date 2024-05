Bức ảnh có Song Hye Kyo gây bàn luận

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, đặc biệt là khi Lee Do Hyun nhập ngũ, nhưng cả hai chưa bao giờ ngại nhắc đến nhau, cho thấy mối quan hệ bền chặt.

Trong clip mới đang được lan truyền rộng rãi ghi lại cảnh hai người nắm tay nhau. Ji Yeon đang dựa vào bạn trai, tay Do Hyun đặt tay lên vai cô. Clip nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng, thu hút hơn 30.000 lượt xem chỉ riêng trên THeQoo, với hàng trăm bình luận chúc phúc gửi đến cặp sao.

Bức hình đặc biệt hơn khi cả ba diễn viên nam đều từng có duyên nợ với Song Hye Kyo. Trong khi Song Joong Ki là chồng cũ, Lee Byung Hun và Song Hyo Kyo từng là có quan hệ yêu đương, Lee Do Hyun là “tình màn ảnh” với nữ diễn viên trong The Glory (Vinh quang trong thù hận).

