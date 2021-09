Bữa trưa mang đi học siêu đơn giản của rich kid Jenny Huỳnh

Your browser does not support the video tag.

Khi rich kid tự làm đồ ăn trưa mang đi học: Jenny Huỳnh khiến mọi người tròn mắt vì một bữa trưa quá đơn giản

Cụ thể, ở phần bình luận, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho Jenny Huỳnh vì tự chuẩn bị bữa trưa mỗi ngày, có những người tỏ ra khá lo lắng bởi bữa trưa của cô nàng có vẻ khá ít ỏi, chỉ gồm nui phô mai ăn với cà rốt.