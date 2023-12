Bữa sáng tưởng không đắt mà đắt không tưởng của hội chị em 'nghiện ăn sạch'

Nhẩm tính, Bình cho biết mỗi bữa sáng của cô dao động từ 40.000 đồng đến 70.000 đồng, tùy thuộc vào loại hoa quả. Ngoài ra, sữa chua Hy Lạp có giá bán cũng tương đối cao so với sữa chua thường. Nếu sữa chua thường giá khoảng 10.000 đồng/hũ thì giá sữa chua Hy Lạp khoảng 25.000 đồng đến 40.000 đồng/hũ.

Thay vì ăn các loại tinh bột nặng, cô chuyển sang ăn hoa quả, uống sữa hạt. Dần dần, nhận ra sự thay đổi tích cực của việc ăn sạch, Hương bắt đầu chuyển dần sang bữa trưa, bữa tối. Mỗi ngày, Hương đều tính toán chi tiết số lượng calories nạp vào và thải ra ngoài cơ thể, đảm bảo cân bằng năng lượng để giữ vóc dáng.

Nói về chi phí khi theo đuổi ăn sạch, Lan Hương cho biết khi sống ở thành phố lớn, việc ăn sạch, uống sạch, nghe tưởng dễ mà thật ra không dễ chút nào.

Ở các thành phố lớn, khi lượng hàng hóa đổ về mỗi ngày rất nhiều, người tiêu dùng thường hoang mang không biết đâu là địa chỉ mua hàng tin cậy. Do vậy, nhiều người thường chọn mua đồ ăn tại các siêu thị lớn để đảm bảo an toàn vệ sinh. Tất nhiên, việc mua hàng tại những cơ sở này sẽ có giá bán cao hơn so với mua hàng ở chợ.

Eat clean trở thành xu hướng được nhiều người theo đuổi (Ảnh: Thu Hoài).

Chưa kể, khi xu hướng eat clean ngày càng phát triển, nhiều người đặt ra tiêu chuẩn bên cạnh ăn sạch, cần ăn vừa ngon, vừa sạch, vừa đẹp mắt. Mọi người bắt đầu tìm hiểu đến các món ngũ cốc, sữa chua, trái cây nhập ngoại. Những món thực phẩm này có giá bán cao gấp nhiều lần so với sữa chua hay trái cây trong nước. Từ đó, chi phí cho mỗi bữa ăn ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, theo chị Hương, ăn sạch không cần thiết phải là ăn các món đắt tiền, ăn theo người nước ngoài hay bày vẽ như những gì mọi người tưởng tượng. Ăn sạch ở đây đầu tiên là lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc đảm bảo, được sản xuất, trồng đúng quy trình và không sử dụng các chất hóa học gây hại cho sức khỏe.

Tiếp theo đó, chị Hương cho biết ăn sạch còn nằm ở công đoạn sơ chế, chế biến. Nếu là món ăn tươi, hãy rửa kỹ, ngâm nước muối sạch. Với các món cần đun nấu, chị Hương ưu tiên ăn đồ luộc, thay vì chiên, xào.