Theo trang Eat this not that, bữa sáng giàu chất xơ giúp giảm mỡ nội tạng.

Bữa sáng giàu chất xơ giúp giảm mỡ nội tạng. Đồ họa: Thanh Thanh Tập thể dục, ngủ đủ giấc và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm mỡ nội tạng. Một cách dễ dàng để làm điều này là tập trung vào bữa sáng có nhiều chất xơ. Chế độ ăn uống nhiều chất xơ giúp làm giảm lượng mỡ nội tạng và giảm nguy cơ liên quan đến tình trạng viêm. Theo nghiên cứu, việc tăng 10 gram chất xơ hòa tan hằng ngày có thể giúp giảm 3,7% lượng mỡ nội tạng trong 5 năm. Trong đó, bữa sáng chứa nhiều chất xơ hòa tan là bột yến mạch. Chất xơ hòa tan có thể hòa tan trong nước và tốt cho quá trình tiêu hóa, làm giảm cholesterol trong máu cũng như lượng đường trong máu. Ngoài ra, chất xơ hòa tan giúp giảm mỡ nội tạng. Để bữa sáng có thêm nhiều chất xơ hòa tan hơn, nhớ bổ sung các loại đồ ăn kèm phù hợp. Một cốc quả mọng tươi (việt quất, quả mâm xôi hay dâu tây) có thể bổ sung gần 1 gram chất xơ hòa tan, rắc thêm hạt chia và hạt lanh. Thêm 1/2 quả bơ cũng sẽ làm tăng đáng kể chất xơ hòa tan.Thay vì bột yến mạch, bạn cũng có thể lựa chọn cám yến mạch để cung cấp lượng chất xơ hòa tan cần thiết cho cơ thể. Thêm sữa chua, một số trái cây hoặc hạt để có một bữa sáng giàu chất dinh dưỡng và tăng cảm giác no.