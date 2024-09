Bữa cơm ấm lòng trên hành trình thiện nguyện hơn 1.000km

Di chuyển đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi, nhiều đoàn xe chở hàng cứu trợ các tỉnh phía Bắc được lực lượng Trạm CSGT Đức Phổ đón, dẫn đường đến quán cơm miễn phí. Đã có khoảng 300 người được mời cơm. Sau hành trình hơn 1.000km, chiếc xe chở hơn 20 tấn hàng hóa hỗ trợ của tỉnh An Giang do tài xế Trần Công Kiên điều khiển đã vào địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đức Phổ Công an Quảng Ngãi, xe được cán bộ trạm đón lại. "Chúng tôi mời các anh chị trong đoàn đến quán cơm nghỉ ngơi, ăn cơm để lấy sức đi tiếp. Chúng tôi sẽ dẫn đường cho các anh", một cán bộ trạm CSGT Đức Phổ nói với tài xế Kiên. Xe CSGT dẫn đường, xe chở hàng theo sau đến quán cơm cách đó hơn 5km. Tại quán, một đoàn cứu trợ khác của tỉnh Bình Dương đã có mặt từ trước. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, đợi ăn cơm rồi tiếp tục lên đường. Xe của trạm CSGT Đức Phổ đưa đoàn thiện nguyện đến quán cơm miễn phí (Ảnh: Quốc Triều). Hai đoàn cứu trợ với khoảng 15 người nhanh chóng làm quen với các chiến sĩ CSGT. Họ cùng trò chuyện về hành trình sắp đến. Trong quán, anh Cao Văn Trường, chủ quán cơm 5 Trường, tất bật dặn dò nhân viên làm cơm. Chưa đầy 15 phút sau, 2 bàn cơm tươm tất đã xong. "Mời các anh chị ăn lấy sức rồi đi giúp bà con các tỉnh phía Bắc. Đồ ăn có gì chưa được, mọi người góp ý giúp quán nhé", anh Trường xởi lởi. Nhìn bàn cơm đầy ắp thức ăn, anh Trần Công Kiên nói rằng rất bất ngờ. Anh bày tỏ cảm kích trước sự chu đáo của lực lượng Trạm CSGT Đức Phổ và của chủ quán cơm. "Chúng tôi không phải tài xế đường dài nên còn lạ đường, được CSGT dẫn đến tận quán, cơm nước quá tươm tất. Nhận được sự tiếp đón như thế này chúng tôi cảm thấy được động viên để tiếp tục hành trình", anh Kiên chia sẻ. Bữa cơm tươm tất phục vụ các đoàn thiện nguyện (Ảnh: Quốc Triều). Khi thành viên các đoàn thiện nguyện đã ngồi vào bàn ăn, chiến sĩ Trạm CSGT Đức Phổ chia tay đoàn. Các anh lại quay về trạm để vừa đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và đón đoàn thiện nguyện khác. Anh Cao Phiến, đoàn Bình Dương, vội rời bàn đến bắt tay các chiến sĩ CSGT. Họ cười tươi và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp. "Cảm ơn các anh, cảm ơn chủ quán. Chúc các anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ", anh Phiến nói. Anh Cao Văn Trường cho biết, sau 3 ngày, quán của anh tiếp đón khoảng 300 thành viên của các đoàn thiện nguyện. Chi phí mời cơm do cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Đức Phổ đóng góp. Thấy việc làm ý nghĩa, anh Trường cũng góp sức bằng cách tính giá các phần ăn rẻ hơn. Thức ăn, nước uống cho các đoàn luôn tươm tất. "Làm việc này tôi không nghĩ đến lợi nhuận. Được cùng với các anh CSGT hỗ trợ bà con là vui rồi. Một số người thấy việc làm ý nghĩa nên cũng hỗ trợ quán của tôi", anh Trường nói rồi quay sang dặn vợ chuẩn bị thêm thức ăn chay phục vụ các đoàn vào ngày rằm. Chủ quán cơm cùng chiến sĩ CSGT trò chuyện, chúc các đoàn thiện nguyện lên đường bình an (Ảnh: Quốc Triều). Thiếu tá Hoàng Tiến Viễn, Phó Trưởng trạm CSGT Đức Phổ, nói rằng đây là việc làm nhỏ của cán bộ, chiến sĩ nhằm góp sức cho các đoàn thiện nguyện trên hành trình ra các tỉnh phía Bắc cứu trợ đồng bào bị thiên tai. Theo Thiếu tá Hoàng Tiến Viễn, việc làm này sẽ được duy trì trong nhiều ngày tới. "Các đoàn thiện nguyện phải đi rất xa nên có điểm nghỉ ngơi, ăn uống như thế này sẽ giúp họ bớt mệt mỏi để tiếp tục hành trình", Thiếu tá Viễn chia sẻ.