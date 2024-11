Bữa ăn sáng với 'đại gia' và bút phê của ông Mai Tiến Dũng

Liên quan đến sai phạm tại dự án Đại Ninh, ông Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Kết luận điều tra chỉ ra rằng, sau khi đạt được thỏa thuận chuyển nhượng dự án Đại Ninh với bà Phan Thị Hoa, ông Nguyễn Cao Trí (TGĐ Công ty Sài Gòn Đại Ninh - SGĐN) được ông Trần Văn Minh (khi đó là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - TTCP) hướng dẫn gửi đơn kiến nghị. Việc này nhằm mục đích để Chính phủ có văn bản chỉ đạo đến TTCP tiếp nhận, giải quyết (trước đó, bà Hoa đã 5 lần gửi đơn nhưng không được giải quyết). Tháng 10/2020, ông Trí ra Hà Nội và đến gặp ông Mai Tiến Dũng tại trụ sở VPCP để trao đổi việc ông Trí đã mua lại dự án Đại Ninh, nhưng dự án này đã có kiến nghị thu hồi theo kết luận của TTCP. Khi đó, ông Trí cầm theo đơn đề ngày 2/10/2020 để nhờ ông Dũng bút phê giao Vụ I, VPCP tham mưu, báo cáo lãnh đạo Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, để chuyển đơn của Công ty SGĐN cho TTCP giải quyết. Ông Mai Tiến Dũng. Ảnh: Hoàng Hà Và ông Mai Tiến Dũng đã có bút phê “chuyển Vụ I” vào đơn của Công ty SGĐN và giao bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I báo cáo đề xuất. Trên cơ sở đó, bà Ngọc đã soạn thảo các văn bản theo yêu cầu và theo hướng có lợi cho ông Trí. Do đơn của Công ty SGĐN chưa được TTCP giải quyết, ông Trí được ông Trần Văn Minh hướng dẫn tiếp tục làm đơn gửi VPCP, xin ý kiến lãnh đạo Chính phủ theo hướng giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết một cách mạnh mẽ hơn để TTCP có cơ sở thực hiện. Do đó, ngày 16/1/2021, ông Nguyễn Cao Trí hẹn gặp ông Mai Tiến Dũng ăn sáng và trao đổi việc dự án Đại Ninh đã bị thu hồi theo Kết luận thanh tra số 929 của TTCP và ông Trí đã mua lại dự án này, đang xin thủ tục để dự án được gia hạn, không bị thu hồi; rằng đã được ông Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP hướng dẫn tiếp tục gửi đơn của Công ty SGĐN, thông qua VPCP, báo cáo xin ý kiến cấp trên với chỉ đạo mạnh mẽ hơn là “giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết”. Đây là bước để TTCP có căn cứ thành lập tổ kiểm tra xác minh đơn, sửa đổi kết luận thanh tra, cho giãn tiến độ dự án. Ông Trí nhờ ông Mai Tiến Dũng tiếp tục chỉ đạo Vụ I thực hiện việc này. Theo kết luận điều tra, thời điểm đó, ông Mai Tiến Dũng cũng nhận được ý kiến của cấp trên chỉ đạo quan tâm, giúp đỡ ông Trí nên sau đó ông Dũng đã bút phê 2 lần “chuyển Vụ I (giải quyết sớm) 15/01” và “chuyển vụ I” vào đơn ngày 12/01/2021 của Công ty SGĐN, giao bà Trần Bích Ngọc đề xuất. Sau đó, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ngày 1/3/2021, ông Trần Văn Minh ký quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra xác minh giải quyết kiến nghị của Công ty SGĐN không đúng quy định pháp luật. Việc này đã tạo tiền đề cho hàng loạt sai phạm trong việc điều chỉnh, sửa đổi Kết luận thanh tra, cho dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái pháp luật. Quá trình gặp gỡ, ông Nguyễn Cao Trí có gửi quà cảm ơn ông Mai Tiến Dũng số tiền 200 triệu đồng. Lời khai của cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Tại CQĐT, ông Mai Tiến Dũng khai, ông Nguyễn Cao Trí là doanh nhân có mối quan hệ thân tình với lãnh đạo Chính phủ, cấp trên của ông Dũng. Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, ông Trí đồng hành chống dịch cùng Chính phủ, tài trợ máy thở, vật tư y tế chống dịch, nên ông Trí và ông Mai Tiến Dũng có quen biết, thỉnh thoảng gặp, nói chuyện với nhau. Ông Mai Tiến Dũng khai về các cuộc gặp với ông Trí như kết luận điều tra và cho rằng, bản thân giúp ông Trí bút phê vào đơn vì nghĩ ông Trí đã nhờ lãnh đạo Chính phủ đồng ý. Quá trình điều tra đến nay, bị can Mai Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm, thừa nhận việc được ông Trí biếu 200 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, ông Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm (bộ ấm chén) cho lễ kỷ niệm của VPCP. Theo kết luận điều tra, ông Dũng đã phối hợp với gia đình nộp lại số tiền 580 triệu đồng để khắc phục.