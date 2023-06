BTV Thời sự Cẩm Tú - cô gái duy nhất lấy chồng nhờ Người Ấy Là Ai đã rời VTV

Your browser does not support the video tag.

XEM VIDEO: Cẩm Tú - Thiện Nguyện của Người Ấy Là Ai tâm sự về cuộc sống sau kết hôn.

BTV Cẩm Tú được nhiều khán giả yêu quý qua chương trình Thời sự của VTV9. Cẩm Tú sinh ra ở Ukraine, sau đó chuyển sang sinh sống và đi học tại Nga. Tới năm 10 tuổi, cô về Việt Nam. Cô nàng đã nỗ lực rất nhiều để trở thành biên tập viên mảng thời sự của Đài truyền hình Việt Nam.

Năm 2019, nàng BTV VTV khiến khán giả chú ý khi trở thành nữ chính chương trình Người Ấy Là Ai. Tại chương trình, câu chuyện hủy hôn của Cẩm Tú nhận được sự quan tâm, cái kết viên mãn tại chương trình cũng khiến người xem vỡ òa khi kết đôi "cực phẩm" Lâm Thiên Nguyện.

Cẩm Tú và ông xã chính là cặp đôi duy nhất từ chương trình Người Ấy Là Ai kết hôn tính tới thời điểm này. Cả hai đã chứng minh tình yêu đích thực từ gameshow là có thật.



BTV Cẩm Tú là cô gái duy nhất lấy chồng nhờ Người Ấy Là Ai.

BTV Cẩm Tú đã rời VTV

Cặp đôi khá kín tiếng. Sau chương trình, thi thoảng BTV Thời sự và người chồng điển trai mới hé lộ hình ảnh đời thường nhưng qua đó, khán giả thấy họ có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Mới đây, Cẩm Tú bất ngờ cho biết cô đã khép lại thanh xuân tại VTV.



Với nữ MC, được mặc áo dài dẫn bản tin trực tiếp hay dẫn cầu truyền hình đêm Giao thừa là là ước mơ mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội chạm tới.