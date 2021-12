BTV Nhật Lệ 'Thời sự 19h' từng là Á hậu Hà Nội giờ ra sao?

Là người sống hòa đồng, yêu quý mọi người, BTV Nhật Lệ được nhiều đồng nghiệp yêu quý. Trên trang cá nhân, BTV Nhật Lệ thường xuyên đăng tải những hình ảnh chụp cùng đồng nghiệp.

Ngoài công việc, cô cũng có một gia đình hạnh phúc. Nữ BTV nhà đài hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Hà Lan