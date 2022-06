BTS viết tâm thư mong người hâm mộ làm một việc đặc biệt

BTS (ký bởi tất cả các thành viên)".

Đọc những dòng thư ấm áp của BTS, các ARMY không khỏi rưng rưng cảm động, và các ARMY hồi đáp lại BTS bằng những bình luận cũng cảm động không kém: "Chúng mình yêu các cậu nhiều lắm", "Thật ấm áp", "ARMY chúng mình cũng có một banner viết rằng CHUYẾN BAY CỦA CHÚNG TA SẼ KÉO DÀI MÃI MÃI",...

Trở lại với tâm nguyện của BTS, tất cả ARMY và người yêu âm nhạc khắp nơi đều có thể tham gia vào thử thách này bằng cách tạo và chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của BTS cùng hashtag #MyBTStory trên YouTube Shorts từ ngày 11/6 đến ngày 9/7 (cũng chính là sinh nhật của ARMY).

Các bạn có thể sử dụng nhạc nền Yet To Come (The Most Beautiful Moment)hoặc bất kỳ bài hit nào của BTS.