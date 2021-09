BTS và Megan Thee Stallion cuối cùng đã gặp mặt trực tiếp sau màn collab 'Butter' remix: 2 chi tiết khiến fan xuýt xoa vì sự đáng yêu!

Chuyến đi của BTS đến New York, Mỹ là lịch trình xuất ngoại đầu tiên sau gần 2 năm của nhóm, và có vẻ như họ đã tận dụng quãng thời gian này rất tốt. Nhóm đã có bài phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76, ghi hình màn trình diễn 'Permission to Dance' tại tòa nhà diễn ra phiên họp, tham gia những buổi phỏng vấn tháp tùng Tổng thống Moon Jae In với tư cách Đặc phái viên đặc biệt, và còn có chuyến đi đến Met để trao quà thay mặt cho chính phủ Hàn Quốc. Bên cạnh những lịch trình chính thức, BTS cuối cùng cũng đã gặp gỡ nữ rapper nổi tiếng Megan Thee Stallion và những bức ảnh của họ đã trở thành chủ đề hot trên mạng.

Trước đó vào ngày 27/8, bản remix đặc biệt 'Butter' của BTS x Megan Thee Stallion đã chính thức được lên sóng. Bản remix này sau đó cũng góp phần đưa 'Butter' quay trở lại No.1 BXH Billboard Hot 100. Được biết đây là một màn hợp tác được 'giấu kín kẽ', và cũng chính nữ rapper đã phải đệ đơn lên tòa án kiện tụng với label thu âm khi bị ngăn chặn phát hành sản phẩm âm nhạc này.