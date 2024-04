BTS 'thống trị' iHeartRadio Music Awards 2024

Thành viên "bội thu" nhất mùa giải "iHeartRadio Music Awards 2024" phải nói đến JungKook. Em út của BTS giành được hai giải thưởng tại lễ trao giải năm nay, trở thành nghệ sĩ solo K-pop có nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử của "iHeartRadio Music Awards".

Nam ca sĩ nhận được cúp ở hạng mục "Best Musuc Video" cho đĩa đơn solo "Seven" hợp tác với Latto. Trước đó, "Seven" từng giành được giải thưởng tại "MTV Video Music Awards 2023" và "MTV Europe Music Awards 2023". Em út nhà BTS cũng được vinh danh tại hạng mục giải "K-Pop Artist Of The Year".

JungKook trở thành nghệ sĩ solo K-pop có nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử với 2 giải thưởng.

Có thể thấy, dù không có hoạt động trong năm qua, song, sứt hút của 7 chàng trai BTS vẫn không hề có dấu hiệu sụt giảm.