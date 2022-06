BTS tạm tan rã trong 5 năm

Những ngày gần đây, thông tin BTS tập trung cho các hoạt động cá nhân thay vì nhóm được giới truyền thông trong nước cũng như quốc tế quan tâm. Tờ nhật báo lớn của Anh - The Times cũng có bài viết về sự kiện này với tiêu đề: “Vì sao nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới tạm dừng hoạt động?”.

Tại đây, tác giả bài phân tích cũng là người từng phỏng vấn BTS năm 2018 - Richard Lloyd Parry - đã đề cập đến những khó khăn mà nhóm phải đối mặt khi hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí Kpop.

Phóng viên The Times khu vực châu Á viết: "Họ trông chán nản, mệt mỏi hơn là đam mê, nhiệt huyết. Họ là những triệu phú USD chịu nhiều áp lực nhất mà tôi từng gặp".



Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, BTS quyết định tập trung cho các hoạt động solo.

Định hình lại chất riêng trong âm nhạc

Theo tiến sĩ ngành nghiên cứu và giảng dạy Hàn Quốc tại Đại học Nữ sinh Seoul, ĐH Hanyang nhận định các sản phẩm sau này của BTS nhạt nhẽo và nửa vời. Thay vì tạo ra sự khác biệt để chiếm lĩnh thị trường riêng, nhóm lại chạy theo xu hướng để chinh phục các BXH quốc tế. Phần lớn báo cáo về BTS chỉ tập trung vào các con số, không phải âm nhạc.

Ra mắt vào năm 2013, các thành viên BTS được tuyển chọn để tạo ra nhóm nhạc Hip Hop. Sân khấu debut đầu tiên của nhóm với single đầu tay 2 Cool 4 Skool mang đậm chất cá tính của thể loại âm nhạc ra đời vào thập niên 1970.

Dựa trên nền tảng Hip Hop, BTS đã mở rộng phạm vi với nhiều màu sắc khác nhau. Lời bài hát được các thành viên tự sáng tác, thể hiện khát vọng, hoài bão tuổi trẻ, đề cao chủ nghĩa cá nhân và truyền tải nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Định hướng này được chứng minh ngay từ những sản phẩm đầu tay như No More Dream, Run, Boy In Luv, Dope hay tới những bản hit sau này như Fire, Not Today... Nhưng thực tế cho thấy nhóm đang dần xa rời chất Hip Hop đặc trưng kể từ Butter và Permission To Dance - những bản hit đưa BTS vươn tầm quốc tế.



Âm nhạc của nhóm mang màu sắc Hip Hop đặc trưng, thể hiện cá tính độc đáo của từng người.

Dẫu sự thay đổi này hoàn toàn phù hợp bối cảnh và sự phát triển của thời đại, với những người đã theo dõi và yêu mến BTS từ ngày đầu, họ vẫn “thèm khát” thứ âm nhạc mang màu sắc đặc trưng trong quá khứ.