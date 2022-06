BTS 'Proof': 9 năm một chặng đường không ngừng nỗ lực

Công ty quản lý của BTS, BigHit Music thông báo nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc trở lại đường đua Kpop vào ngày 10/6 với album Proof.



BTS sẽ phát hành album "Proof" vào ngày 10/6.

Proof là một album tuyển tập "thể hiện lịch sử của BTS". Album bao gồm 3 CD gói gọn các giai đoạn của nhóm bằng cách giới thiệu nhiều ca khúc "phản ánh suy nghĩ và ý tưởng của các thành viên về quá khứ, hiện tại và tương lai của BTS".

Ngoài những ca khúc làm nên tên tuổi của BTS, "Proof" sẽ có thêm 3 ca khúc mới.

Mở đầu album là CD 1 gồm 19 ca khúc khúc đình đám của BTS theo thứ tự thời gian với ca khúc chủ đề Yet to come (The most beautiful moment). BTS dự kiến phát hành MV vào ngày ra mắt album. Tên bài hát gợi nhắc tới series album The Most Beautiful Moment in Life của nhóm.

Sản phẩm âm nhạc được coi là khoảnh khắc đột phá trong sự nghiệp của BTS từ năm 2015 và 2016.



Đặc biệt, CD 1 sẽ có ca khúc Born Singer được phát hành trên nền tảng số vào tháng 7/2013, một tháng sau khi nhóm nhạc ra mắt.

Born Singer là phiên bản làm lại từ ca khúc Born Sinner của J.Cole. Phiên bản của BTS kể câu chuyện về quãng thời gian nhóm cố gắng vươn lên trong lĩnh vực kinh doanh âm nhạc và những cảm xúc mà họ phải đối mặt một tháng sau khi ra mắt.