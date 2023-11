BTS nhảy trên nền nhạc ‘Hai phút hơn’ của Pháo gây sốt

“Bài hát được ca sĩ Việt Nam Pháo và nhà sản xuất âm nhạc CM1X phát hành vào tháng 2/2020. Ca khúc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở nên rất phổ biến ở Hàn Quốc. Người ném bóng của Samsung Lions Choi Ji Gwang cũng từng sử dụng”, Maekyung viết.

Các thành viên BTS thực hiện vũ đạo của "Hai phút hơn".

Truyền thông Hàn Quốc nhận định: “Điều thú vị là nhận thức về những bài hát xa lạ của Việt Nam đang tăng lên ở Hàn Quốc. Tất nhiên, xét đến sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ giữa Hàn Quốc với Việt Nam, việc các ca khúc nhạc pop Việt Nam nổi tiếng ở Hàn Quốc đến mức được xếp hạng cao trên các chương trình âm nhạc là điều gần như không thể. Tuy nhiên, giống Gangnam Style của Psy đã phá bỏ rào cản ngôn ngữ và tấn công Billboard, trên đời này không có gì là không thể”.