BTS một lần nữa chứng minh độ nổi tiếng quá 'khủng' tại Nhật Bản: 16 năm mới có thêm nghệ sĩ Kpop làm được điều này!

Vào ngày 16/6, BTS đã phát hành album tiếng Nhật 'BTS, THE BEST'. Abum này sau đó đã nhanh chóng đạt được doanh số rất lớn và thiết lập nhiều cột mốc mới trong sự nghiệp của BTS tại thị trường xứ anh đào. Mới đây nhất, album này tiếp tục mang về một thành tích ấn tượng và một lần nữa nhắc lại với netizen rằng hiện nhóm nhạc nam nhà Big Hit đang nổi tiếng tại Nhật đến mức nào.

Chúng ta cùng nhìn lại một số cột mốc đặc biệt mà BTS đã đạt được cùng album 'BTS, THE BEST'.

Doanh số album tuần đầu tiên cao kỷ lục năm 2021

Đầu tiên album này đã phá vỡ kỷ lục lượng sale tuần đầu tiên năm 2021 trên BXH Oricon. Theo đó, album tẩu tán được 571.589 bản trong 24 giờ đầu phát hành, sau đó là 807.056 bản trong tuần đầu tiên (con số được chính Billboard Japan công bố). Đây là con số album tuần đầu tiên cao nhất đối với nghệ sĩ Kpop tại Nhật, và cao thứ 2 đối với một nghệ sĩ ngoại quốc tại Nhật (xếp sau Mariah Carey).

Đạt chứng nhận RIAJ triệu bản

Tiếp đến vào ngày 9/7, album 'BTS, THE BEST' được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản trao chứng nhận RIAJ triệu bản. Nhóm đã trở thành nghệ sĩ nam Kpop đầu tiên được trao RIAJ album triệu bản, và là nghệ sĩ Kpop thứ 2 sau BoA (album 'Best of Soul' năm 2005) và SNSD (album 'Girls' Generation' năm 2011). Album này cũng là album đầu tiên và duy nhất tại Nhật được nhận RIAJ triệu bản trong năm 2021.